Sivens, cinq ans après la mort de Rémi Fraisse

C'était il y a cinq ans jour pour jour, le 25 octobre 2014 à Sivens (Tarn). Lors d'affrontements entre anti barrage et forces de l'ordre, Rémi Fraisse, 21 ans, était mortellement touché par une grenade offensive. Un drame sans procès encore aujourd'hui. La famille a porté plainte, mais le gendarme a été entendu et aucune faute n'a été retenue contre lui. Malgré les recours, il n'a pas été poursuivi, à juste titre pour son avocat Maitre Jean Tamalet : "Au terme de trois années d'instruction, nous arrivons à cette conclusion qui est la même que celle dressée par l'enquête administrative mais aussi le Défenseur des droits (…) il s'agit d'un accident et absolument pas d'un délit ni d'un crime".

Un nouveau projet en vue ?

Après le drame, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait décidé de suspendre la grande offensive incriminée. Mais rien n'aurait changé en ce qui concerne les interventions des forces de l'ordre, selon des spécialistes. La construction du barrage a été abandonnée, mais un nouveau projet a été lancé. Il est dénoncé encore une fois par les opposants historiques. Ils se disent prêts à défendre la zone coûte que coûte.