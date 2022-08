Aviation : le ministre des Transports envisage de réguler l'usage des jets privés ultra polluants

La chanteuse Taylor Swift, le cinéaste Steven Spielberg et les milliardaires Bernard Arnault et Vincent Bolloré ont tous été épinglés cet été sur les réseaux sociaux pour leurs nombreux voyages en jet privé. Désormais, le ministre des Transports, Clément Beaune, pointe à son tour du doigt ces vols, et réfléchit à les réguler pour plus d'équité. "Je pense qu'on doit agir et réguler les vols en jet privé. Cela devient le symbole d'un effort à deux vitesses", a-t-il déclaré dans Le Parisien.

Cinq vols en une journée pour Vincent Bolloré

Trois pistes seraient sur la table : responsabiliser les propriétaires en leur demandant de modérer leurs voyages, les obliger à davantage de transparence en publiant leurs trajets, et même les taxer avec d'éventuels quotas carbone au niveau européen. Insuffisant pour les écologistes, qui dénoncent, par exemple, l'industriel Vincent Bolloré, qui a fait cinq vols cet été en une seule journée. Au gouvernement, on n'envisage pas d'interdire ces vols, compte tenu du poids économique de l'aviation privée en France.