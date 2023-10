Autoroute A69 entre Castres et Toulouse : la ZAD de la Crémade a été "dégagée" par les forces de l'ordre, annonce le préfet du Tarn

Neuf personnes ont été interpellées et six membres des forces de l'ordre ont été "légèrement blessés", selon Michel Vilbois.

La ZAD installée dans le lieu-dit de la Crémade (Tarn), par une partie des opposants au projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, a été "dégagée en début d'après-midi" par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche 22 octobre le préfet du Tarn, Michel Vilbois, lors d'un point-presse en fin d'après-midi.

Durant cette opération, "qui n'est pas totalement terminée", "neuf personnes ont été appréhendées" et "six fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie ont été légèrement blessés". Le préfet ajoute que les pompiers "n'ont pas été appelés pour la prise en charge de blessés du côté des manifestants".

Encore 150 manifestants sur place

En fin d'après-midi, il restait "150 personnes sur le champ voisin de la ferme de la Crémade", annonce le préfet, qui constate que la manifestation devait se terminer à midi et a appelé à la dispersion. En début d'après-midi, repoussés sur une prairie voisine, les manifestants ont continué à faire face aux forces de l'ordre qui ont fait usage de lacrymogènes et de grenades de désencerclement pour les éloigner, selon un journaliste de l'AFP sur place. Thomas Brail, figure de la lutte, avait quant à lui été évacué par les équipes médicales mises en place par les militants, rapporte France Bleu.

En fin d'après-midi, les derniers manifestants "démont[aient] leur barnum" sans "agressivité", selon le préfet. Environ 1 600 policiers et gendarmes étaient déployés ce week-end pour encadrer la mobilisation contre l'A69. Parmi eux, 1 200 agents sont des gendarmes, dont 600 sont intervenus pour déloger les opposants installés dans la ZAD.