Automobile : la mythique 2CV s'électrise

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une magnifique 2CV des années 70 ne fait pas de bruit. Elle permet d’entendre les cigales sur les routes de Cassis (Bouches-du-Rhône), car elle est électrique. "On prend un ancien véhicule qu’on transforme en électrique. La transformation permet d’économiser une empreinte carbone et de garder ces véhicules historiques et liés à notre patrimoine", explique Clément Chiri, responsable commercial Méhari 2CV Club Cassis.

Seconde vie aux voitures anciennes

Depuis le 3 avril 2020, il est possible de convertir un véhicule de plus de cinq ans en voiture électrique, et surtout de l’utiliser sur la route. Dans cet atelier, en 20 heures, une voiture de collection retrouve une nouvelle jeunesse et un coeur tout neuf. C’est le retro-fit. "On voit arriver une nouvelle génération qui aime ces véhicules qui ont un design spécifique qui exprime tout le savoir-faire de l’industrie automobile française, mais qui ne veut plus d’un véhicule qui fait du bruit, qui consomme des carburants fossiles. On va continuer à faire rouler ces voitures, mais avec une âme un peu différente de celle qu’elle avait avant", affirme Stéphane Wimez, directeur général Méhari 2CV Club Cassis. Une conversion à l’électrique qui peut choquer les puristes, mais permettra de croiser ces mythes à quatre roues pour un bon moment encore. La deux chevaux continuera de rouler en France.