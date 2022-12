Ardèche : un ruisseau pollué par 5 000 litres de gazole

Un ruisseau, affluent de la rivière Ardèche, a été pollué par 5 000 litres de gazole échappés d'une cuve industrielle.

Un ruisseau, affluent de la rivière Ardèche, a été contaminé par une pollution au gazole provenant d'une société d'assainissement et de vidange à Vallon-Pont-d'Arc, rapporte France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi 29 décembre. Environ 5 000 litres de gazole se sont échappés d'une cuve enterrée de l'entreprise Jassin pour une raison encore inexpliquée.

Les opérations de pompage toujours en cours

D'après les informations récoltées par France Bleu Drôme Ardèche, les pompiers ardéchois sont intervenus dès mercredi vers 17 heures et sont toujours sur place ce jeudi. Un camion de pompage est aussi intervenu. La pollution a été circonscrite. Elle se limite au ruisseau de Paris et ne touche pas la rivière Ardèche, dans laquelle le ruisseau de Paris se jette.

La Direction départementale des territoires (DDT) et la Direction de l'environnement et de l'aménagement et du logement (DREAL) ont été prévenues pour vérifier l'ampleur de la fuite et ses conséquences.