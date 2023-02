Apiculture : un plan national pour mettre en place des pièges contre les frelons asiatiques

Le frelon asiatique, qui décime les abeilles, sort de son hibernation entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Alors, un plan national frelons asiatiques est en cours de déploiement sur tout le territoire français, afin de mettre en place des pièges pour mieux protéger nos abeilles.

Pour Jacques Roy, un apiculteur amateur de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée), le constat en cette fin d'hiver est amer : ses ruches sont toutes vides. Plus aucune abeille ne reviendra, car toutes ont été tuées par un prédateur redoutable : le frelon asiatique. Le phénomène est général sur l'Île de Noirmoutier. Même constat plus loin, cette fois-ci chez Jérôme Durant, maraîcher, qui espère que des essaims reviendront au printemps prochain.

Prendre les choses en main

Jacques Roy a pris les choses en main pour capturer et tuer les reines des futurs nids de frelons asiatiques. Le piège de Jacques Roy fonctionne comme un piège pour attraper les poissons. Les reines rentrent par un entonnoir, et elles sont ensuite bloquées dans le piège. Un plan national frelons asiatiques est en cours de déploiement sur tout le territoire français. Il vise à permettre à tous de mettre en place des pièges afin de mieux protéger nos abeilles, entre le 15 février et le 15 mai.