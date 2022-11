Biodiversité : le fléau des frelons asiatiques

T. Maillet, A. Blanchard, E. Montcho, C. Claveaux, A. Barege, C. Ricc

Dans une maison de Beauvais (Oise), Jean-Hugues Dupont combat les frelons. L’espèce est présente partout dans son jardin alors il a installé des pièges qu’il a fabriqués lui-même. Arrivé en France en 2004, les frelons asiatiques ont progressé dans tout le territoire et se répandent désormais en Europe. C’est un désastre pour les abeilles. À Coupvray (Seine-et-Marne), une soixantaine de ruches ont été décimés. Des dizaines d’envahisseurs sont présents autour de chaque ruche.

Des frelons même cet automne

Habituellement, les frelons sont plus rares en automne, mais pas cette année. "Il a fait plus doux sur le mois d’octobre. D’habitude, fin septembre, les frelons disparaissent à cause du froid et là, le climat leur a permis de pouvoir continuer leur prédation", explique Rémi Martin, apiculteur. La prolifération sera même exponentielle cet été.