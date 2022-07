Alpes-Maritimes : les visiteurs des îles de Lérins sommés de garder leurs déchets

"Nous vous remercions de respecter la propreté des lieux et de rapporter vos déchets sur le continent à l’issue de votre visite" : voilà une consigne claire, mais peu habituelle à laquelle sont soumis les visiteurs des îles de Lérins (Alpes-Maritimes). Cette décision écologique est plutôt bien accueillie par l’ensemble des occupants du bateau qui mène vers les îles. "On est habitué, on respecte l’environnement donc pas de soucis avec ça", explique une jeune passagère. Cette solution "zéro déchets" permet à la ville de Cannes (Alpes-Maritimes) d’économiser 340 000 euros par an.



Chacun sa méthode

Pour empêcher les visiteurs de l’île de se délester de leurs déchets, les poubelles ont été enlevées, chacun doit s’organiser pour les garder. Certains trouvent quand même une poubelle sur l’île, pour jeter une cannette ou un emballage plastique du sandwich du midi. D'autres ont pris leurs précautions. "À chaque fois on prévoit les sacs poubelles, et puis on va les mettre dans les ordures à l’entrée du port", explique un touriste.