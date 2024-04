Alimentation : les légumineuses, bénéfiques pour l'environnement, sont en plein essor

Les légumineuses sont une alternative écologique à la viande, puisqu'elles demandent moins d'eau. Leur consommation a augmenté de 7% en six ans.

Pour remplacer la viande dans les assiettes des consommateurs, lentilles, pois chiches et haricots font de plus en plus souvent leur apparition. Les légumineuses grignotent des parts de marché : leur consommation a grimpé de 7% en six ans. Une enseigne met en avant ces protéines végétales pour proposer une alternative à la viande, alors qu'un kilo de bœuf génère 50 fois plus de CO2 qu'un kilo de pois.

Des cultures bénéfiques pour la nature

"On a une augmentation de 12% de nos ventes sur ce rayon-là (…). On arrive à emmener le client à ce changement un peu culturel", assure Bertrand Swiderski, directeur développement durable du groupe Carrefour. Une coopérative a investi dans les légumineuses, avec une machine qui les trie avec précision. La filière monte en puissance, mais le chemin pour y arriver est parfois difficile. Depuis trois ans, un producteur de légumineuses a du mal à dégager un bénéfice. L'alternance de fortes pluies et grandes sécheresses a fragilisé sa production.

Les légumineuses n'ont pas besoin d'engrais et sont bénéfiques pour l'environnement. Selon Alain Choclazeur, producteur de légumineuses et agriculteur bio, "des insectes reviennent, qui sont intéressants pour les cultures". Les légumineuses permettent aussi de fertiliser naturellement les sols.