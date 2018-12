Quel bilan climatique dresser à l'issue de la COP24 ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Depuis l'ère préindustrielle, il y a environ 200 ans, la planète a gagné 0,85 degré. Malgré les engagements pris par les pays, la Terre devrait prendre encore 3 degrés d'ici la fin du siècle, "bien plus que ce que veut l'accord de Paris", indique la journaliste Mathilde Gracia. Seulement 16 pays respectent leurs engagements environnementaux et la France n'en fait pas partie.

Incendies et ouragans plus puissants

Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà concrètes. En novembre, les incendies de Paradise en Californie (États-Unis) ont fait plus de 80 morts et des centaines de disparus. Les ouragans, quant à eux, ne sont pas plus fréquents, mais ils sont plus puissants d'après les scientifiques. À mesure que la Terre se réchauffe, ces phénomènes climatiques de grande ampleur vont s'accentuer. Les défis sont donc de taille pour les pays du monde, comme l'a rappelé l'adolescente suédoise Greta Thunberg à la tribune de la COP24, vendredi 14 décembre.

