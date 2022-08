Enseignants : en Allemagne aussi, la pénurie inquiète

Un syndicat d’enseignants en Allemagne parle d’une situation dramatique, d’un système éducatif qui "risque de s’effondrer comme un château de carte". La pénurie d’enseignants touche toutes les régions allemandes. Il manquait, le jour de la rentrée, pas moins de 4 000 enseignants en Rhénanie du Nord-Westphalie et plus de 950 rien que pour la ville de Berlin. Ce n’est pas le salaire qui est en cause, les enseignants allemands font partie des mieux payés au sein de l’OCDE, mais plutôt des conditions de travail, réputées difficiles et de faibles perspectives d’évolution.

Pas d’amélioration à court terme

Ce sont les crèches et les écoles maternelles qui sont les plus touchées et il n’y a aucun signe d’amélioration à court terme. D’après une étude, il pourrait manquer dans ces structures en Allemagne plus de 72 000 employés d’ici 2030, confie le journaliste de France Télévisions, Laurent Desbonnets.