Biélorussie : l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa salue la "révolution démocratique" dans son pays

Le mouvement inédit de protestation contre Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, entre dans sa troisième semaine.

La figure de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a déclaré mardi 25 août qu'une "révolution pacifique" était en cours dans son pays. "Nous sommes une majorité désormais. Une révolution pacifique est en cours. Ce n'est pas une révolution géopolitique (...) c'est une révolution démocratique", a déclaré l'opposante, réfugiée en Lituanie, lors d'une réunion par visioconférence devant des élus du Parlement européen.

La candidate d'opposition à la présidentielle du 9 août a rejeté les qualificatifs de "prorusse ou antirusse" et de "pro ou anti-UE" concernant la contestation. Le président Loukachenko s'efforce en effet de présenter le mouvement comme un complot occidental visant à saper les relations avec Moscou. "Nos demandes sont simples : des élections libres et équitables", a-t-elle répété, se disant prête une nouvelle fois "à des négociations avec les autorités" et à "considérer la médiation d'organisations internationales".

Le mouvement inédit de protestation contre Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, entre dans sa troisième semaine en Biélorussie. Si le nombre de manifestants ne semble pas faiblir, le chef de l'Etat a multiplié les déclarations et mises en scène martiales. La répression se poursuit également. Svetlana Tikhanovskaïa a énuméré les arrestations, les disparitions et les morts de manifestants depuis le début du mouvement.