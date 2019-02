VIDEOS. Une météorite est tombée sur l'ouest de Cuba

Une météorite est tombée sur Cuba, vendredi 1er février, provoquant une forte explosion entendue dans plusieurs localités, a indiqué un membre de l'Institut national d'astronomie. Surpris, des habitants sont sortis dans les rues, mais aucun blessé n'a été recensé.

De nombreux Cubains ont partagé des images et des vidéos de la chute de la météorite, accompagnée d'un éclair, vers 14 heures (18 heures à Paris). Des journalistes ont publié des photos montrant des roches noires, de la taille d'un poing, tombées sur la ville touristique de Viñales, dans l'ouest du pays.

"Des pierres sont tombées", selon le vice-président du conseil de l'administration de Vinales. La plus grosse d'entre elles, mesurant entre "20 et 30 centimètres", "a laissé des traces de son impact" sur une route menant à une attraction touristique de la ville.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB