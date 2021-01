Covid-19 : les restaurants et les musées rouvrent leurs portes en Italie

Malgré l’épidémie, l’Italie a décidé de rouvrir les restaurants et les musées dans les régions où le Covid-19 circule le moins. "Cela concerne quand même trois quarts du pays. Toutes les grandes villes comme Milan, Venise et Rome. La Chapelle Sixtine ouvrira par exemple à partir de demain [lundi 1er février] à partir de 8h30 sur réservation. On ne s’attend pas à une très grande fréquentation. Environ 10 % de la jauge habituelle. À Florence, la galerie des Offices est ouverte depuis une dizaine de jours et c’est ce taux de fréquentation qu’on observe", rapporte le journaliste Alban Mikoczy en direct de Rome pour le 13 Heures de France 2, dimanche 31 janvier.

"Prendre le café ou déjeuner au restaurant"

Les établissements culturels, mais également les restaurateurs, vont pouvoir ouvrir à partir du lundi 1er février jusqu’à 18 heures. "Cela permettra aux Italiens de prendre le café ou de déjeuner au restaurant, que ce soit à l’intérieur des salles ou en terrasse. C’est une mesure du gouvernement très appréciée par les Italiens", conclut le journaliste.

