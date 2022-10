Corée du Sud : un rescapé français raconte le chaos de la tragédie de Séoul

France 3

Présent au moment de la bousculade mortelle à Séoul (Corée du Sud), samedi 29 octobre, Victor Chan raconte le chaos. Ce Français de 36 ans n'a pas fermé l'œil depuis 24 heures. Il était au cœur du mouvement de foule. "Quand je me suis fait pousser dans cette foule, j'ai essayé de garder l'équilibre. En faisant un pas, j'ai senti que je ne touchais pas le sol, mais quelqu'un. J'ai essayé de ne pas m'appuyer dessus, et j'ai essayé de tirer la personne", raconte-t-il.

"J'ai eu peur de mourir"

Encore très ému et choqué, Victor Chan, en voyage à Séoul au moment des faits, a encore des souvenirs très vifs du drame. "J'ai vu une personne qui me demandait à l'aide, raconte-t-il. Je l'ai tirée de toutes mes forces pour la relever, mais les gens derrière moi poussaient." Lui-même s'est retrouvé piégé. "J'ai eu peur de mourir. Il y a un moment où je n'arrivais plus à respirer. Je me suis réfugié dans un bar et j'ai attendu une heure sans savoir ce qu'il se passait. J'entendais des cris…" se souvient Victor Chan, qui s'estime chanceux d'être encore en vie.