Vladimir Poutine assure Kim Jong-un de son soutien, après les inondations qui ont frappé la Corée du Nord

Le président russe, Vladimir Poutine, a assuré, samedi 3 août, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de son "soutien", après des inondations dévastatrices qui ont frappé la Corée du Nord en juillet, ravageant des milliers d'habitations. "Nous partageons la peine et le deuil du peuple amical de la République populaire démocratique de Corée", a déclaré Vladimir Poutine, dans un message de condoléances adressé à Kim Jong-un. "Vous pouvez toujours compter sur notre aide et notre soutien", a-t-il souligné. Moscou et Pyongyang sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953) mais se sont rapprochés depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022.

La Corée du Sud avait également rapporté vendredi avoir tenté en vain de contacter la Corée du Nord pour lui offrir son aide. Le ministère de l'Unification de Séoul, estimant que les intempéries ont fait "un nombre important de victimes", avait déclaré jeudi dans un communiqué être prêt à "fournir d'urgence" une aide humanitaire aux "victimes de la catastrophe nord-coréenne". Le ministère avait tenté de contacter Pyongyang pour présenter sa proposition d'aide, à travers le canal de communication du bureau de liaison coréen, mais Pyongyang n'a pas répondu, selon Séoul.

En juillet, la Corée du Nord a connu des pluies torrentielles record. Dans le sud-ouest du pays, la ville de Kaesong a ainsi enregistré 463 millimètres de pluie en un seul jour. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré dans le pays depuis 29 ans, selon le centre météorologique sud-coréen. Le 31 juillet, Pyongyang avait précisé que de nombreux "bâtiments publics, installations, routes et chemins de fer, y compris plus de 4 100 habitations et près de 3 000 hectares de terres agricoles" avaient été inondés, dans les régions septentrionales de Sinuiju et Uiju.