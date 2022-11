La Corée du Nord tire un nouveau missile et promet une riposte "féroce"

Un tir quelques heures après avoir promis une riposte "féroce". La Corée du Nord a lancé, jeudi 17 novembre, un nouveau missile balistique, au renforcement de l'alliance militaire entre Washington, Séoul et Tokyo. Selon l'état-major sud-coréen, la Corée du Nord a tiré un missile balistique à courte portée depuis la région de Wonsan, sur sa côte est, en direction de la mer du Japon. Ce missile a parcouru 240 km à une altitude maximale de 47 km.

Le Japon a confirmé le tir. Le bureau du Premier ministre nippon a dénoncé "les lancements répétés de missiles balistiques qui menacent la paix et la sécurité de notre pays et des communautés régionale et internationale". La Corée du Nord a procédé début novembre à une rafale sans précédent de lancements de projectiles, dont celui d'un missile balistique qui est tombé près des eaux territoriales de la Corée du Sud. Tandis que les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié ces derniers mois leurs manœuvres militaires conjointes face aux menaces de la Corée du Nord, laquelle voit dans ces exercices des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.