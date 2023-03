La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique vers la mer du Japon

Vendredi, un missile de longue portée avait déjà été détecté par l'armée sud-coréenne.

(STR / KCNA VIA KNS / AFP)

Quatrième démonstration de force en une semaine. La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique de courte portée vers la mer du Japon, dimanche 19 mars, selon l'armée sud-coréenne. "Notre armée a détecté un missile balistique de courte portée tiré des environs de la zone de Tongchang-ri, dans la province du Pyongan du Nord (nord-ouest), à 11h05 [3h05 heure de Paris]", a précisé l'état-major interarmées (JCS). Vendredi, c'est un missile de longue portée qui avait été repéré par l'armée sud-coréenne, après deux missiles de courte portée identifiés mardi.

Les renseignements américains et sud-coréens sont en cours d'analyse du projectile, qui a volé sur 800 km, a déclaré le JCS dans un communiqué, qualifiant ce lancement de "provocation sérieuse" en violation des sanctions de l'ONU. Le JCS a ajouté que l'armée se tenait prête à répliquer de manière "écrasante", tout en poursuivant des "manœuvres et exercices militaires intensifs et minutieux".

Un tir condamné par l'armée américaine et Tokyo

Le commandement indo-Pacifique de l'armée américaine a aussi condamné ce tir, qui souligne "l'impact déstabilisant" des programmes d'armement nord-coréens pourtant interdits. Tokyo a également confirmé le tir, tout en le condamnant "avec véhémence" par l'intermédiaire de son ambassade à Pékin, a expliqué à la presse le vice-ministre de la Défense, Toshiro Ino.

Depuis lundi, Séoul et Washington mènent leurs plus importantes manœuvres militaires en cinq ans, censées renforcer leur coopération face à la menace croissante du Nord. Baptisées "Freedom Shield", elles doivent durer jusqu'au 23 mars. Ces exercices rendent furieux Pyongyang, qui les perçoit comme des répétitions à une invasion de son territoire et promet régulièrement une réponse "écrasante".