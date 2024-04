La Corée du Nord affirme avoir testé un missile hypersonique de moyenne à longue portée

Le régime nord-coréen cherche à maîtriser des technologies hypersoniques et à combustible solide plus avancées afin d'échapper aux systèmes de défense antimissile sud-coréens et américains.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai d'un nouveau missile hypersonique à combustible solide de moyenne à longue portée, a fait savoir l'agence d'Etat KCNA, mercredi 3 avril, saluant la "valeur stratégique militaire importante" de la nouvelle arme.

Une vidéo, diffusée par l'agence officielle nord-coréenne, montre le missile en train d'être placé sur son véhicule de lancement, sous le regard de Kim Jong-un et d'un groupe de soldats en uniforme, avant que le missile décolle en laissant derrière lui un panache de fumée et de flammes.

Full KCNA image set from the HwasongPho-16 (화성포-16나) 1/5 pic.twitter.com/qlA1QZbUWY — Dave Schmerler (@DaveSchmerler) April 2, 2024

L'essai, réalisé tôt mardi, portait sur un "nouveau type de missile balistique à propergol solide de portée intermédiaire", nommé Hwasongpho-16B et "chargé d'une ogive hypersonique", a détaillé KCNA.

Kim Jong-un satisfait

L'armée sud-coréenne a assuré que le missile a parcouru environ 600 km avant de s'abîmer dans les eaux situées entre la Corée du Sud et le Japon. Le pays a ainsi mis au point "une autre arme stratégique offensive puissante" et atteint son objectif de se doter de missiles "de différentes portées, à combustible solide, à ogive contrôlée et à ogive nucléaire", s'est félicité Kim Jong-un.

La Corée du Nord cherche depuis longtemps à maîtriser des technologies hypersoniques et à combustible solide plus avancées, afin de rendre ses missiles plus aptes à neutraliser les systèmes de défense antimissile de la Corée du Sud et des Etats-Unis ainsi qu'à menacer les bases militaires régionales américaines.