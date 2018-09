Corée du Nord : Kim Jong-un annonce une visite historique à Séoul et promet de fermer un site balistique

L'annonce est historique. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a décidé d'effectuer une visite à Séoul (Corée du Sud) "dans un avenir proche", mercredi 19 septembre, à l'issue d'un sommet entre les deux pays à Pyongyang (Corée du Nord). Si ce déplacement se confirmait, ce serait la première visite d'un dirigeant du Nord dans la capitale sud-coréenne depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953).

Moon Jae-in a déclaré que la visite de Kim Jong-un à Séoul pourrait intervenir cette année, à moins de "circonstances particulières". Le président sud-coréen a ajouté que le Nord avait accepté de "fermer de façon permanente" le site de tests de moteurs de missiles et le pas de tir de Tongchang-ri, "en présence d'experts des nations concernées". Reste à voir si cette mesure sera suffisante pour relancer les négociations, de plus en plus compliquées, sur le nucléaire.

En attendant, Donald Trump a salué dans un tweet la déclaration intercoréenne de Pyongyang, en estimant que Kim Jong-un avait "accepté des inspections nucléaires, sujettes à des négociations finales". "Très enthousiasmant", a-t-il ajouté.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........