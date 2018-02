Jeux olympiques : la trêve olympique entre les deux Corées

Une équipe réunissant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Un symbole fort, quand on connaît les tensions entre les deux pays. Corée du Nord et Corée du Sud concourront dans une même équipe olympique, celle de hockey sur glace sous le drapeau de la Corée réunifiée pour la première fois vendredi prochain. Pour Arnauld Miguet, envoyé spécial à Incheon (Corée du Sud), "La trêve olympique entre les deux Corées a bien commencé avant l'heure".

Techniquement en guerre

"C'était une image inimaginable il y a quelques mois encore, lorsque les tirs de missiles de Pyongyang de Kim Jong-Un menaçaient toute la région", rappelle le journaliste. Car malgré l'armistice de 1953, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. "Vendredi, à la cérémonie d'ouverture, les deux Corées défileront à nouveau sous une même bannière", conclut-il.

