Jeux de Pyeongchang : les pom-pom girls nord-coréennes suscitent le malaise au Sud

"L'armée des beautés", les pomp-pom girls nord-coréennes créent un véritable sentiment de rejet parmi les Sud-Coréens aux Jeux d'hiver 2018. L'opération séduction du Nord ne semble pas porter ses fruits.

L'escadron de 200 pom-pom girls nord-coréennes, envoyées par le régime de Pyongyang, suscite de la curiosité, sinon du malaise auprès du public des JO 2018. Ces jeunes femmes choisies pour leur beauté -et leur loyauté à l'égard du régime- vont pouvoir à nouveau faire parler d'elles vendredi 16 février lors de l'épreuve de cross-country à laquelle participe un des rares athlètes nord-coréens, invités aux Jeux.

Ces pomp-pom girls du Nord ont en fait déjà font beaucoup parler d'elles, cette semaine, lors des matchs de hockey sur glace de l'équipe unifiée de Corée. Il s'agit d'une offensive de charme visant les Sud-Coréens, mais qui ne pourrait pas avoir l'effet escompté.

"Des performances très artificielles"

Toutes habillées de rouge, elles donnent de la voix sur les gradins, elles dansent, suivant une chorégraphie aussi millimétrée que leur sourire. Elles enchaînent les chansons démodées sur la réunification en ignorant l'atmosphère autour d'elles et leurs performances ont un aspect très mécanique. Ce spectacle suscite essentiellement des réactions de rejet parmi les Sud-Coréens.

Dans le public, Dosang, un étudiant sud-coréen âgé de 25 ans les regarde. "Elles encouragent les athlètes sud-coréens, ça c'est bien, affirme-t-il dans un premier temps. Mais je trouve que leurs performances ont l'air très artificiel. Aujourd'hui en Corée du Sud [les supporters] ne font plus ces danses de groupe, à la chorégraphie absolument parfaite. Je n'aime pas ça."

Les pom-pom girls nord-coréennes défilent lors des Jeux de Pyeongchang. (- / YONHAP)