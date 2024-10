Corée du Nord : la destruction de routes marque "la fin de la relation néfaste" avec Séoul, déclare Kim Jong-un

(KCNA VIA KNS / AFP)

La Corée du Nord a modifié sa Constitution jeudi et désigne désormais son voisin comme un "pays hostile".

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que le récent dynamitage de routes et voies ferrées reliant son pays à la Corée du Sud marquait "non seulement une fermeture physique" des voies d'accès, "mais aussi la fin de la relation néfaste" avec son voisin, a rapporté l'agence officielle KCNA, vendredi 18 octobre. La Corée du Nord a fait exploser mardi des routes et voies ferrées reliant les deux pays, brièvement rouvertes lors de rares périodes de détente depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.

Le dictateur nord-coréen effectuait jeudi une visite au quartier général du 2e corps de l'armée pour y passer en revue des plans en matière de défense, d'après KCNA. A cette occasion, il "a souligné que l'armée doit garder en tête" que la Corée du Sud "est un pays étranger et un pays manifestement hostile".

La Constitution nord-coréenne a d'ailleurs été modifiée jeudi et désigne désormais son voisin comme un "pays hostile". En janvier 2024, Kim Jong-un avait qualifié son voisin de "principal ennemi" de son pays et aussi ordonné la dissolution de toutes les institutions chargées des relations avec Séoul et des projets de réunification de la Corée.