Conflit dans le Haut-Karabakh : l'Azerbaïdjan lance une offensive

Trois ans après la guerre qui a touché la région, le Haut-Karabakh est le théâtre d'une offensive de l'Azerbaïdjan sur une position arménienne, mardi 19 septembre. La Russie, qui tente de jouer les médiateurs, appelle au respect des accords.

À Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, on entend des tirs en rafales et des sons d'explosions. L'Azerbaïdjan a annoncé y lancer une opération antiterroriste, mardi 19 septembre, justifiée selon lui par la mort de quatre policiers et deux civils dans l'explosion de mines sur un chantier. Des images fournies par les forces azéries montreraient une position arménienne détruite.

La Russie appelle au calme

Dans cette région enclavée, 120 000 Arméniens revendiquent leur autonomie. La région a déjà été le théâtre de deux guerres, au début des années 1990 et à l'automne 2020. La Russie, qui joue la médiatrice, appelle l'Azerbaïdjan et l'Arménie à éviter les provocations et respecter les accords. L'Arménie, elle, accuse l'Azerbaïdjan de provoquer une crise humanitaire au Haut-Karabakh. Depuis fin 2022, le corridor de Latchine, seule route qui relie la région à l'Arménie, est bloqué.