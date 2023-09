Eurozapping : plus d'un millier de policiers britanniques suspendus

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque soir, le 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 19 septembre.

Plus d'un millier de policiers de Scotland Yard ont été suspendus, au Royaume-Uni. Une automobiliste a été menottée devant son bébé de trois mois, seulement parce qu'elle était noire. Sarah Everard, arrêtée pendant le confinement en 2021, avait, elle, été violée et tuée par un policier. Devant la défiance des Londoniens, la police a décidé de réagir.

Un groupe d'extrême droite a été dissous en Allemagne. Dans dix régions du pays, des perquisitions ont été menées pour neutraliser le groupe Hammerskins. Infiltré dans le monde du hard rock, il organisait aussi des matchs de boxe clandestins. Une trentaine de personnes ont été arrêtées.

En Suède, la guerre des gangs menée par des adolescents

La guerre des gangs fait des ravages en Suède, où sept personnes ont été tuées en dix jours. Les criminels sont de plus en plus jeunes, certains n'ayant pas plus de 14 ans. La police incrimine le laxisme de la justice suédoise. Une réunion de crise a eu lieu, mardi 19 septembre. Le ministre de la Justice s'est engagé à modifier la loi, pour éviter que les gangs ne continuent d'enrôler des adolescents de plus en plus jeunes.