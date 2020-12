Climat : cinq ans après l'Accord de Paris, la situation n'a pas cessé de se dégrader

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il y a cinq ans jour pour jour, le 12 décembre 2015, 195 pays s'engageaient, en approuvant l'Accord de Paris, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le but de freiner le réchauffement climatique. Leur objectif : pas plus de 2°C de hausse des températures d'ici à la fin du siècle et, si possible, seulement 1,5°C. Un espoir et une unanimité qui semblent bien loin désormais. Plus gros pollueurs du monde avec la Chine, les États-Unis ont quitté l'Accord, qualifié par Donald Trump de "désastre."

En 2019, un triste record

En cinq ans, la production de charbon, de pétrole et de gaz, qui aurait dû baisser, n'a pas cessé d'augmenter. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont battu tous les records. Et même si 2020 s'annonce moins catastrophique en raison des confinements, les experts sont formels : la planète continue de se réchauffer. Canicules, incendies, ouragans, inondations, fonte des glaciers et élévation du niveau de la mer le démontrent.