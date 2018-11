VIDEO. Bill Gates se présente avec un pot rempli d’excréments pour appeler à la "révolution des toilettes"

Bill Gates n’a pas peur de choquer pour défendre des causes humanitaires. Il l’a encore démontré mardi 6 novembre. Le fondateur de Microsoft s’est, en effet, présenté avec un pot rempli de déjections humaines au Salon des toilettes réinventées, organisé par sa fondation, à Pékin (Chine). L’objectif : alerter sur la situation sanitaire catastrophique des pays sous-développés et présenter les toilettes révolutionnaires conçues par l’entreprise Firmenich SA. "Quand on pense à des choses aussi simples que la santé et avoir assez à manger, on pense qu’avoir accès à des toilettes correctes devraient faire partie de cette liste", s’est indigné l’homme d’affaires.

900 000 morts par an

Selon l’Unicef, près de 900 millions de personnes sont obligées de faire leurs besoins dans la nature, ce qui représente un réel danger pour leur santé. Le contact avec les excréments humains peut, en effet, provoquer de nombreuses maladies comme la diarrhée, le choléra, des hépatites ou encore la polio. Près de 900 000 personnes meurent ainsi chaque année des suites de diarrhées, principalement provoquées par un manque d’hygiène et un assainissement défaillant des eaux. Pour pallier à ce problème, Bill Gates et la Firmenich SA souhaitent donc développer les toilettes sèches dans les pays qui manquent d’eau. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) voudrait que chaque individu puisse avoir accès à des toilettes quand il en a besoin d'ici 2030.