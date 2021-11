Taïwan : le président chinois Xi Jinping prévient les Etats-Unis de "ne pas jouer avec le feu"

Une nouvelle passe d'armes autour de Taiwan. Le président chinois Xi Jinping a prévenu, mardi 16 novembre, son homologue américain Joe Biden, lors d'un sommet virtuel, qu'oeuvrer à l'indépendance de Taïwan revenait à "jouer avec le feu". "Les autorités taïwanaises ont tenté à plusieurs reprises de s'appuyer sur les Etats-Unis pour l'indépendance et certains aux Etats-Unis tentent d'utiliser Taïwan pour contrôler la Chine", a fait remarquer l'homme fort de Pékin.

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces bien qu'elle ne contrôle pas l'île de 23 millions d'habitants. Les prises de paroles se sont multipliées ces dernières semaines entre Pékin et Washington sur le sort de l'île, qui jouit d'un système démocratique et dispose d'un gouvernement, d'une monnaie et d'une armée propres.

Le territoire n'a toutefois pas proclamé d'indépendance formelle et continue à s'appeler officiellement "République de Chine". Le pouvoir communiste à Pékin menace de recourir à la force si tel était le cas. "Si les séparatistes à Taïwan (...) franchissent la ligne rouge nous devrons prendre des mesures décisives", a assuré le président Xi.