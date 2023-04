Taïwan : la tension monte d’un cran avec la Chine

Pékin a envoyé 70 avions et 11 navires de guerre effectuer un exercice autour de l’île qu’elle revendique. Sur place, le journaliste Arnauld Miguet fait le point sur la situation.

La situation se tend de plus en plus entre la Chine, Taïwan et les États-Unis. Ce lundi 10 avril au matin, des dizaines d’avions chinois ont une nouvelle fois été détectés autour de Taïwan. “Troisième jour de manœuvre militaire chinoise autour de Taïwan, à tirs réels. Ce matin, 70 avions et 11 navires de guerre chinois étaient détectés par le ministère taiwanais de la Défense”, explique Arnauld Miguet, correspondant sur place.

Une réponse à la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis

L’exercice, appelé l’encerclement total, a été lancé par la Chine ce week-end pour montrer que l’armée chinoise a en sa possession des armes de précision et “pour protester contre la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen sur le sol américain qui a rencontré un certain nombre de parlementaires”. Opposé au rapprochement entre Washington et Taipei, le ministère de la Défense a dit que ces manœuvres dureront au moins jusqu’à ce soir.