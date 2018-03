Taïwan : avec la Chine, la tension monte

Taïwan (Chine) est dans le viseur de Pékin. Le président Xi Jinping soupçonne l'île de vouloir proclamer son indépendance. Lors d'une déclaration martiale, il se montre menaçant : "Les actes qui visent à séparer la Chine sont voués à l'échec et s'exposeront à la condamnation populaire et à la punition de l'Histoire".

Les tensions s'intensifient

Au sud de la Chine continentale, Taïwan, séparée de la Chine depuis 1949, compte 23.5 millions d'habitants. Elle a son propre drapeau, sa monnaie, ses lois, mais l'empire du Milieu considère que l'île lui appartient. Depuis deux ans, la présidente Tsai Ing-wen défie Pékin et s'est rapprochée des États-Unis. Le président Xi, lui, montre ses muscles et notamment son nouveau porte-avion jusque dans le détroit de Taïwan. Cette fois ce ne sont que des mots, mais les tensions sont bel et bien montées d'un cran.

