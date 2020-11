Science : plongée dans la Fosse des Mariannes

À plus de 10 000 mètres de profondeur, la Fosse des Mariannes, située fans l'Océan Pacifique, est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour. Un sous-marin chinois a accompli la prouesse technologique de descendre à près de 11 kilomètres de fond, avec trois chercheurs à son bord. He Lusheng, chercheuse, explique : "L'une des missions d'exploration scientifique d'aujourd'hui concerne les créatures marines. Nous observerons les nombreuses espèces et la répartition des êtres vivants sur les fonds marins et nous prélèverons, si possible, quelques échantillons biologiques".

Des traces de pollution

Dans cet environnement sans lumière, il n'y a que des micro-organismes ou des animaux, aucune plante. L'un des enjeux de la mission est de comprendre l'impact humain sur l'environnement et la manière dont l'océan peut jouer son rôle de régulation des changements climatiques. Une mission précédente avait déjà révélé la présence de pollution.

