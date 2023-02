Reportage "Comme une libération" après le Covid-19, les touristes chinois affluent sur l'île tropicale de Hainan

Privés de déplacement pendant trois ans à cause de la pandémie, les Chinois sont de retour en masse sur les lieux de vacances. franceinfo a pu les rencontrer sur l’île de Hainan, première destination en Chine pour le tourisme intérieur.

En Chine, la page du Covid-19 est bel et bien tournée. Deux mois et demi après la levée des restrictions sanitaires, le tourisme intérieur explose. Les Chinois retrouvent le goût des vacances, notamment sur l’île tropicale de Hainan, au large du Vietnam en mer méridionale, première destination pour le tourisme intérieur.

Sur l'une des plages les plus réputées de l'île, les touristes s'installent sur plusieurs kilomètres de sable fin en pleine nature. Le site est bondé en cette fin février. Sous un soleil de plomb, des centaines de jeunes surfeurs s’entraînent dans l’eau, alors que sur le sable, on danse au rythme de la techno chinoise. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques semaines à peine, à cause des restrictions sanitaires, la plage était déserte.

70 000 voyageurs par jour

"Je suis venue à moto. Il y avait des embouteillages partout sur la route, même les motos étaient bloquées !, raconte une touriste originaire de Canton. On a l'impression que les gens ont été frappés par une folie étouffante pendant ces trois années à la maison. Et là, c'est comme une libération."

Tout de monde en Chine se souvient de l’été 2022, au moment où des dizaines de milliers de touristes avaient dû être évacués, après une vague de COVID-19. Aujourd’hui tout cela fait partie du passé. "L'industrie hôtelière de Sanya maintient un taux de réservation moyen de plus de 85 % depuis le Nouvel An chinois, confirme Kai Qiang, président de la fédération hôtelière de la ville de Sanya. Les revenus des hôteliers et des restaurateurs sont supérieurs à ceux de 2019. Il y a des retombées pour tout le monde : les cultivateurs des légumes sont heureux, tout comme les vendeurs de fruits, les pêcheurs…"

Dès la levée la politique "zéro Covid" en décembre 2022, les Chinois ont recommencé à acheter des billets d’avion pour Hainan. L'aéroport de Sanya voit transiter en ce moment 70 000 voyageurs par jour. Ainsi, l’île de Hainan a battu un record historique en janvier 2023 : 21 milliards de yuans de recettes, soit trois milliards d’euros.

L'affluence est telle que les compagnies aériennes ont dû remplacer les petits avions par de plus gros appareils. Une reprise inespérée après trois années difficiles, pour Fang Fang, directrice de l’agence de voyage Ctrip à Sanya. "Les réservations de locations de voitures et de voyages en yacht à Sanya ont augmenté de plus de 200 % sur un an, note-t-elle. Bien que les vacances du Nouvel An chinois sont maintenant terminées, le tourisme à Sanya reste très actif. Il y a encore beaucoup de monde dans les rues, sur les sites touristiques et dans les lieux de divertissement."

Des dizaines de milliers de touristes achètent tous les jours des produits de luxe dans les immenses centres commerciaux duty free ouverts sur l’île de Hainan. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIO FRANCE)

Après trois années de restrictions sanitaires, les Chinois dépensent presque sans compter. "Je suis en train d’acheter du rouge à lèvres pour le jour où on ne portera plus du tout de masque, raconte une vacancière, en plein shopping dans l'un des gigantesques centre commerciaux Duty Free, spécialité de l’île de Hainan.

C’est un peu une vengeance, une revanche pour moi après ces trois années ! une vacancière à franceinfo

La directrice des ventes dans l’un de ces centres commerciaux sans taxe, explique même avoir "recruté du personnel" pour répondre à une "fréquentation en constante augmentation". La reprise du tourisme impressionne Godefroy Zwygart, un Français qui travaille à Hainan depuis douze ans. "Il ne faut pas oublier : les Chinois sont des gens résilients, glisse-t-il. On baisse la tête, on laisse passer l'orage. Après, ça repart à fond." Et ce consultant pour l’une des marinas de Sanya de conclure : "C'est effarant, ils s'adaptent très très vite".