Reportage Libérés du Covid, les Chinois se ruent sur les stations de ski : "Si les mesures sanitaires avaient été maintenues, j’aurais fini par avoir des problèmes mentaux"

Après trois ans de restrictions sanitaires, les stations de ski chinoises sont pleines à craquer à l’occasion des vacances scolaires d’hiver. Les Chinois savourent ce retour à la vie.

C’est l’effervescence à l’entrée de la petite station de ski de Nanshan, située dans les montagnes au-dessus de Pékin. Difficile de trouver un moniteur, tellement il y a de monde. "La ligne d’attente pour apprendre le snowboard, c’est par ici, le ski, c’est là-bas ! En ce moment, tous les professeurs sont pris", explique un employé. Si vous acceptez un moniteur avec plusieurs élèves, ça ira plus vite. Mais il y a quand même 30 minutes d’attente."

Des jeunes Chinois profitent de la levée des mesures sanitaires pour tester le snowboard dans la petite station de Nanshan, le 2 février 2023. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIOFRANCE)

Un groupe de jeunes est venu de la région de Canton. C’est le premier déplacement pour eux depuis 2020. Silin, la vingtaine, ne veut qu’une chose, profiter enfin de la vie. "C’est la première fois qu’on fait du snowboard. On va s’amuser comme des fous parce qu’on a été enfermés pendant trop longtemps. On n’a pas voyagé depuis trois ans !, lance-t-elle tout excitée. Nous sommes contents. Si les mesures sanitaires avaient été maintenues, je pense que j’aurais fini par avoir des problèmes mentaux."

Deux fois plus de skieurs qu'en 2022

Et effectivement, les moniteurs sont débordés. "Le nombre de personnes venues pour apprendre le ski a plus que doublé par rapport à l’année dernière, explique l’un d’eux. Il y a tellement de gens à la station en ce moment, la foule est partout ! Le marché du ski est vraiment très bon."

#Chine libérés du covid, les skieurs ⛷ chinois retrouvent les joies de la glisse après 3 années de restrictions, comme ici dans la petite station de Nanshan dans les montagnes au dessus de Pékin. Et tant pis si la neige est 100% artificielle! pic.twitter.com/oEhcI09iiq — Seb Berriot (@SBerriot) February 3, 2023

Le ski est un sport de luxe en Chine, mais peu importe, cette maman, venue de Pékin avec sa fille de trois ans, a prévu de dépenser beaucoup cette semaine. "Maintenant, nous ne portons plus de masque lorsque nous sortons. Nous nous sentons très détendus et relativement libres, se réjouit-elle. C’est vrai, le ski coûte cher. La semaine va me coûter entre 4 000 et 7 000 euros. Mais ma fille est très contente."

Pour cette maman venue de Pékin, le sourire de sa fille n'a pas de prix. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIOFRANCE)

Juste à côté une dizaine d’étudiants s’apprêtent à monter dans le télésiège. "On est super contents. On n’est plus enfermés dans l’université. Le snowboard est tellement cool !", lancent-ils enthousiastes.

"On n’a pas assez de moyens pour se payer les cours alors on a trouvé des vidéos sur TikTok pour apprendre la technique et aujourd’hui, c’est la pratique !" Un étudiant chinois à franceinfo

Et peu importe si l’ambiance n’est pas vraiment hivernale et que la neige, à 100% artificielle, est présente uniquement sur les pistes. Les skieurs sont tout simplement heureux de retrouver leur sport favori, après trois années de privation.