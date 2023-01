Chine : la vague du surf déferle sur le pays

En Chine, le surf est désormais un sport populaire qui fait rêver les jeunes. Les autorités ont décidé d'en faire un argument touristique.

Quand la Chine se met au surf, ce n'est pas dans la demi-mesure. "Avec la pandémie, beaucoup de Chinois préfèrent rester dans le pays, et ils viennent surfer ici, à Sanya (Chine)", confie un moniteur. Certains viennent même seulement pour le plaisir de faire photographier avec une planche. Dans la baie de Sanya, tous les sports de glisse font désormais sensation.

La paddle également très apprécié

Cette nouvelle passion pour la glisse en Chine a à peine dix ans. CC Yang, l'une des premières championnes chinoise de surf, a vu le sport évoluer. Aujourd'hui, elle a monté plusieurs écoles et emploie une trentaine de personnes. Le stand-up paddle a également la cote, notamment auprès des Chinois craignant les vagues. De quoi faire les affaires de Joe Zhou, qui fabrique des planches gonflables. Les commandes ont pour lui triplé en deux ans. "Le surf en Chine devient de plus en plus populaire. Le marché ne peut que grossir, et très vite", observe-t-il.