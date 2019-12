Réchauffement climatique : quels pays émettent le plus de CO2 ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans le monde, trois pays représentent es trois plus grands pollueurs la Chine, puis les États-Unis, et enfin l’Inde. "Ils représentent à eux seuls 85% des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont tous signé l’accord de Paris, mais ils ne le respectent pas. Les États-Unis vont d’ailleurs quitter les accords de Paris", explique le journaliste Antony Jolly. La Chine, elle, s’était engagée à ne plus construire ou rouvrir des centrales à charbon. "Promesse non tenue : plusieurs ont été remises en route l’an dernier : conséquences les émissions ont augmenté de 5%", détaille-t-il.

Pays du golfe, gros producteur de pétrole

Mais si on calcule au prorata du nombre d’habitants, les résultats ne sont pas les mêmes. Ce sont les pays du golfe, gros producteur de pétrole, qui sont les plus mauvais élèves : le Qatar, le Koweït, et les Émirats arabes unis. "Les secteurs qui polluent le plus sont l’énergie et électricité à 41%, les transports à 24%, et à 18% l’industrie", nous informe le journaliste.