Xinjiang Police Files : des milliers de photos attestent de la répression de Pékin envers les Ouïghours

Ce sont des visages de femmes et d'hommes que les autorités chinoises n'ont jamais voulu montrer. Ils sont ouïghours, un peuple turcophone et musulman de l'ouest de la Chine, et sont détenus dans des camps. Près de 3 000 photos d'identité ont été dévoilées, mardi 24 mai, dans ce qu'on appelle les Xinjiang Police Files. La prisonnière la plus âgée avait 73 ans au moment de son arrestation, la plus jeune en avait 16. Ces photos ont été fournies par une source anonyme à un anthropologue allemand. Quatorze médias internationaux viennent de les publier.



Des photos accablantes pour Pékin

Ces clichés documentent encore un peu plus la répression de Pékin contre la communauté ouïghoure. "C'est comme une fenêtre sur un État policier, sur lequel très peu d'informations parviennent à l'extérieur. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant", commente Adrian Zenz, l'anthropologue en question. Parmi ces photos récupérées clandestinement, certaines attestent des violences commises sur les détenus. Ils apparaissent parfois menottés, cagoulés, interrogés, et même torturés.