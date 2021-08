"On est rassurés" : 15 jours après la naissance, les bébés pandas du zoo de Beauval vont bien

15 jours après une naissance très médiatisée, les deux jumelles pandas de Huan Huan, la femelle panda du Zoo de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher dans le Loir-et-Cher, se portent à merveille.

Prénommées pour le moment "Fleur de coton" et "Petite neige", elles restent surveillées 24 heures sur 24 par les soigneurs du zoo même si leur état de santé est rassurant. "La surveillance est toujours très importante, il y a du monde en permanence dans le bâtiment, explique Antoine Leclerc, vétérinaire au Zoo de Beauval depuis sept ans. La naissance en 2017 avait été plus compliquée, on est rassurés mais on ne baisse pas la vigilance."

Les stars du Zoo de Beauval

En 15 jours, les deux bébés femelles ont bien changé. Elles ont désormais quelques poils, quelques taches brunes et pèsent désormais plus de 300 grammes.

Les jumelles pandas sont pesées avant et après chaque tété. "La mère se met en position assise, assez enroulée sur elle-même, elle positionne le petit, détaille Antoine Leclerc, vétérinaire à Beauval. "Elle s'en occupe très bien, c'est une femelle expérimentée, ça se voit." Huan Huan avait déjà donné naissance à Yuan Meng le 4 août 2017.

La tétée dure environ 10 minutes par bébé. Le tout sous l'œil d'une caméra qui retransmet en direct sur écrans ces moments pour permettre au public d'avoir des nouvelles.

On aurait bien aimé les voir mais ils sont trop fragiles, c'est bien d'avoir compensé avec une webcam comme ça on peut les voir un peu évoluer Elodie, venue en famille de région parisienne

Une véritable panda mania

Si toutes les trois ne sont pas visibles par le public pour le moment, le papa, Yuan Zi, et le grand-frère Yuan Meng sont bien présents dans ce parc de 40 hectares visitables. Des animaux qui attirent les visiteurs. "Il y a une panda mania à Beauval, on ne va pas se le cacher, témoigne Samuel Leroux, directeur d'exploitation du Zoo de Beauval, on a la chance d'avoir cette exclusivité, c'est un animal qui attire beaucoup les enfants comme les adultes."

C'est devenu un peu notre symbole, le panda nous a permis d'avoir une identité Samuel Leroux, direction d'exploitation du Zoo de Beauval

Pour autant, Samuel Leroux rappelle que d'autres naissances ont eu lieu au Zoo de Beauval, comme celles de girafes, de lamentins ou encore de koalas.

À l'âge adulte, les deux jumelles pèseront 1 000 fois leur poids de naissance, c'est-à-dire environ 120 kg. Pour le moment, leurs noms sont provisoires, leurs prénoms définitifs seront choisis lors d'une cérémonie en novembre tandis que la rencontre entre les deux bébés et le public est prévue pour décembre ou janvier.