C. Guyon, Z. Berkous, V. Huon

Elle est l'objet de toutes les attentions. La femelle panda Huan Huan est surveillée en permanence au Zoo de Beauval (Loir-et-Cher) alors qu'elle devrait mettre bas le week-end du 31 juillet. La future maman attend des jumeaux, comme en témoigne une dernière échographie réalisée mardi 27 juillet. C'est un événement exceptionnel pour cette espèce, comme le raconte la vétérinaire Lucie Brisson : "La plupart du temps en milieu sauvage, elle va en avoir deux et elle va s'occuper du plus fort, du plus vigoureux. Nous ce qu'on veut, c'est d'avoir un succès pour les deux."

Déjà mère quatre ans plus tôt

À presque 13 ans, Huan Huan va être maman pour la deuxième fois. Il y a quatre ans, la femelle panda a déjà donné naissance à des jumeaux, mais seul l'un d'eux a survécu. Maman très attentionnée, Huan Huan a vu son fils prendre ses marques au fil du temps pour le plus grand plaisir des visiteurs du Zoo de Beauval. En Chine, ces dernières années, une dizaine de pandas élevés en captivité a été introduite dans la nature avec succès.