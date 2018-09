Nouvelle-Aquitaine : tournage d'une série télévisée chinoise

Le crocodile et le pluvian est la série événement de la saison prochaine en Chine. Et une équipe de 100 personnes est actuellement en Aquitaine durant deux mois pour le tournage, qui se déroule à Bordeaux (Gironde) mais aussi dans le spectaculaire décor de La Pierre Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques). Franck Priot, producteur exécutif chez Ghosts City, a réalisé tous les repérages. "La Pierre Saint-Martin, pour plein de raisons techniques, convenait à nos besoins", explique-t-il.

50 épisodes de 45 minutes

Le crocodile et le pluvian est une comédie romantique portée par Chen Bolin et Zhang Tian Ai, deux grandes stars. Au total seront produits 50 épisodes de 45 minutes, entre amour, déception et trahison. Le synopsis : une bande d'étudiants chinois est partie vivre plusieurs mois sur un campus européen à Bordeaux. Passionnés d'escalade, ils vont chercher une fleur rare qui ne pousse qu'à flan de falaise. Le tournage représente trois millions d'euros de dépenses en Nouvelle-Aquitaine. Il se poursuit encore quelques jours en Béarn puis toute l'équipe repart à Bordeaux jusqu'à fin octobre. L'équipe vise 80 millions de téléspectateurs.

