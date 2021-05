Mondial 2022 : des cas de Covid entraînent la délocalisation de matchs prévus en Chine à Dubaï

Plusieurs matchs de qualification pour le Mondial 2022 de football qui devaient se dérouler en Chine ont été déplacés à Dubaï lundi, en raison de cas de Covid-19 parmi les équipes de Syrie et des Maldives, a annoncé la Fédération chinoise de football (CFA).

Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, déjà fortement perturbées, notamment dans la zone asiatique, ce sont sept rencontres du groupe A impliquant la Chine, la Syrie, les Maldives, les Philippines et Guam qui sont concernées.

"Compte tenu des récentes infections épidémiques dans les équipes nationales de football des Maldives et de la Syrie (...), elles doivent être strictement mises en quarantaine à leur entrée et ne peuvent pas participer aux matchs comme prévu", stipule un communiqué de la CFA.

"Conformément aux recommandations de l'AFC (Confédération asiatique de football), la fédération chinoise a accepté que les matchs de qualification restants (...) ne soient pas organisés à Suzhou et soient transférés à Dubaï", ajoute le communiqué.

Les matchs étaient censés se dérouler au cours des deux prochaines semaines dans une "bulle" sécurisée située dans la ville chinoise de Suzhou. Selon l'agence chinoise Titan Sports, les équipes nationales des Maldives et de Syrie sont déjà aux Emirats arabes unis et n'ont pas été autorisées à partir pour la Chine.

L'attaquant international des Maldives, Ali Ashfaq, a annoncé sur Twitter qu'il avait été contrôlé positif au Covid-19 et qu'il ne participerait pas aux prochains matchs de qualifications, qui sont également qualificatifs pour la Coupe d'Asie 2023 en Chine.

