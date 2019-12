Macao, l'anti Hong Kong, célèbre le 20e anniversaire de sa rétrocession

Macao : le royaume des casinos. Mais Macao, c'est aussi une histoire. Un ancien comptoir portugais dont l'héritage est préservé dans ses rues. La Place Senado est le lieu de tous les rendez-vous pour les touristes ou habitants, tout comme le quai des pêcheurs ou les ruines de Saint-Paul. Les visiteurs s'y pressent. "Avant on pensait que Macao ce n'était que les casinos, mais c'est très beau ici", avoue un touriste. "Ça me donne envie d'aller au Portugal", concède un autre.

Héritage culinaire

Il y a six siècles, les Portugais avaient envahi le territoire. Mais, dès 1999, le pavillon portugais ne flotte plus, remplacé par le drapeau chinois sous le regard ému de son président. Un métissage de deux cultures qui se retrouve dans les assiettes. De nombreux restaurants portugais ont résisté avec leurs spécialités de poisson ou les desserts. Comme cette fameuse tartelette aux œufs, cousine du fameux pastel de nata au Portugal. Depuis 40 ans, certains ne sont jamais revenus au Portugal et les fidèles se pressent chaque semaine dans leurs restaurants.

Le JT

