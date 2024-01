Les échanges commerciaux entre la Chine et Russie ont atteint un niveau record en 2023, en hausse de 26% sur un an

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record en 2023, selon des chiffres publiés vendredi 12 janvier par les douanes chinoises. Au cours des douze derniers mois, les deux pays ont échangé pour 240,1 milliards de dollars de biens et services, en hausse de 26,3% sur un an.

Pékin et Moscou avaient fixé à 200 milliards de dollars leur objectif annuel, ce qui constituait déjà un record. Ce seuil avait été franchi en novembre. La Chine et la Russie ont fortement renforcé leur coopération depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, alors que les pays occidentaux alliés de Kiev adoptaient des sanctions économiques contre Moscou.

A l'inverse, les échanges commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis ont connu en 2023 leur premier repli en quatre ans, dans un contexte de tensions géopolitiques entre les deux premières puissances économiques. En 2023, Chine et Etats-Unis ont échangé pour 664,4 milliards de dollars de biens et services, en baisse de 11,6% sur un an. Le dernier repli annuel remontait à 2019, conséquence de la guerre commerciale lancée contre Pékin par l'ancien président américain Donald Trump.