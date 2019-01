La Chine, nouveau terrain de jeu des architectes

La Chine aime les immeubles qui tutoient le ciel. L'an dernier dans le pays, 328 gratte-ciel étaient en construction, un record, toujours plus haut, mais aussi toujours plus bas. Un hôtel de 17 étages, 88 mètres de profondeur, a été construit dans une carrière abandonnée et attire les curieux. Cet immeuble est une idée folle d'un architecte britannique, qui a travaillé pendant douze ans sur le projet. "La première fois que je suis venu, à l'été 2006, ça n'était qu'un trou dans le sol, ça demandait à être construit d'une telle façon que le bâtiment soit intégré dans la nature", explique Marin Jochman.

Un projet à 250 millions d'euros

Un projet pharaonique qui aura coûté la bagatelle de 250 millions d'euros et l'hôtel 5 étoiles peut désormais accueillir ses clients, pour une chambre la plus simple à 430 euros la nuit. Le clou du spectacle est le restaurant gastronomique sous l'eau. Un standing de luxe qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais l'hôtel fait déjà le plein. "C'est unique, il n'y en a pas d'autres comme ça", explique une cliente. Les innovations architecturales ne manquent pas dans l'empire du Milieu, comme une chute d'eau artificielle qui fait 108 mètres de haut et un gratte-ciel horizontal posé sur quatre tours à Chongqing, dans le centre du pays. La Chine est probablement aujourd'hui le terrain de jeu préféré des architectes.

