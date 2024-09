La Chine dit avoir testé un missile balistique intercontinental dans le Pacifique

Ce type de missile fait partie des armes les plus puissantes au monde. La Chine effectue régulièrement des tests de missiles balistiques, mais communique rarement sur le sujet.

Un lancement de missile dans un contexte de rivalité militaire entre Pékin et Washington dans le Pacifique. La Chine a testé, mercredi 25 septembre, dans le Pacifique, un missile balistique intercontinental équipé d'une "ogive factice", a annoncé son ministère de la Défense. Les missiles balistiques intercontinentaux font partie des armes les plus puissantes au monde et peuvent transporter des charges nucléaires dévastatrices.

Aucun détail sur le lieu de la chute du missile n'a été apporté. Le ministère n'a également pas précisé si le projectile avait été lancé depuis un sous-marin ou depuis la terre. "La Force des fusées de l'Armée populaire de libération a lancé avec succès le 25 septembre à 08h44 (2h44 heure de Paris) en haute mer dans l'océan Pacifique un missile balistique intercontinental transportant une ogive factice d'entraînement. Il est tombé avec précision dans la zone maritime prédéterminée", a simplement déclaré le ministère.

"Ce lancement de missile fait partie du programme annuel d'entraînement de routine de la Force des fusées. Il est conforme au droit et aux pratiques internationales et ne vise aucun pays ou cible spécifique", a précisé le ministère de la Défense chinois. Cet essai intervient alors que Pékin et Washington se livrent une intense lutte d'influence dans le Pacifique. Les Etats-Unis envoient régulièrement des navires de guerre en mer de Chine méridionale pour y contrarier les prétentions territoriales de Pékin, mais aussi à proximité de Taïwan pour y soutenir les dirigeants locaux.