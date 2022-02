JO 2022 : des sourires et des larmes avec les athlètes français

Il a clairement crevé l’écran. Le Français de ces Jeux Olympiques de Pékin est un biathlète de 29 ans, Quentin Fillon-Maillet. Deux médailles d’or, cinq médailles durant la quinzaine, cela faisait un siècle qu’un Français n’avait pas réalisé une telle performance olympique. Dans son sillage, le biathlon français a fait le plein à Pékin : sept médailles, un record, dont quatre en argent et trois en or.



14 médailles françaises, à quelques heures de la fin des compétitions

Sur les skis, Clément Noël, 24 ans, est un Vosgien né pour serpenter entre les piquets. Il est désormais champion olympique de slalom, 20 ans après Jean-Pierre Vidal, et 54 ans après Jean-Claude Killy. La cinquième médaille d’or des Bleus se partage entre Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui patinent ensemble depuis qu’ils ont 9 ans. Tessa Worley et Alexis Pinturault, poids lourds du ski français, ont quant à eux appris à tomber, heureusement sans gravité. À Pékin, la France totalise 14 médailles, à quelques heures de la fin des compétitions.