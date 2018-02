Internet : la bonne fortune des villages chinois

C'est un petit village du sud de la Chine qui n'a longtemps vécu que de la terre et de l'élevage de canards. Désormais, c'est un fleuron de l'e-commerce. Le pays compte 800 millions d'internautes et autant de clients potentiels. Quand il cultivait la terre, Zhu Kai gagnait 80 euros par mois. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires s'élève à 2 millions d'euros par an. Attirés par son succès, des centaines d'autres paysans ont fait la même démarche. Le village est devenu un "village taobao", du nom de la plus grande plateforme de vente en ligne.

Lutter contre la pauvreté

Ce type de village aurait créé plus d'un million d'emplois, avec le soutien du gouvernement chinois. Les campagnes pauvres tirent profit de l'enrichissement de la classe moyenne chinoise qui achète énormément sur internet. En cinq ans, certains villages sont sortis de la pauvreté, certains habitants partis en ville sont revenus pour faire affaire, pour vendre, notamment, des pierres précieuses ramassées dans les montagnes, sur internet. L'avènement de la vente en ligne est une aubaine pour le gouvernement chinois qui a fait de la lutte contre la pauvreté sa grande priorité.

