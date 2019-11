VIDEO. Hong Kong : un manifestant blessé par un tir à balle réelle de la police

Un policier hongkongais a tiré sur un manifestant masqué, lundi 11 novembre, le blessant au torse, alors que la mégapole était paralysée par des opérations de blocage de très grande ampleur menée par la mouvance pro-démocratie. Ce coup de feu, filmé et retransmis en direct sur Facebook, illustre à nouveau la dégradation de la situation dans l'ex-colonie britannique, qui vit depuis cinq mois sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Sur les images, on voit un policier en chemisette et gilet jaune essayant de maîtriser une personne à blouson blanc à un carrefour bloqué par des manifestants. Un autre homme masqué, vêtu de noir, s'approche et le policier lui tire visiblement sur le torse. L'homme tombe au sol puis s'assoit en se tenant l'abdomen, tente de se relever avant d'être maîtrisé à terre par le policier.

(Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.)

News out of HK this morning is appalling. Warning: this video shows police shooting a protestor in the chest with live ammunition. In other news police teargas on a uni campus, shut down universities, public transport. This looks like emergency rule. pic.twitter.com/MbExB6e6xO