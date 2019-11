Hong Kong : un policier tire à balles réelles sur un manifestant

La vidéo, tournée à Hong Kong, filmée en direct, lundi 11 novembre, est choquante. Alors qu'un policier tente d'arrêter un manifestant, il pointe son arme sur un autre et tire à bout portant. À deux autres reprises, le policier ouvre le feu. Dans les rues, c'est la panique. La chaussée est maculée de sang. Les manifestants, dont l'homme blessé, sont maîtrisés à terre sans ménagement. Les autorités confirment que l'homme de 21 ans touché par balle a été opéré. Ses jours ne sont pas en danger.

La société plus que jamais divisée

Depuis le mois de juin et le début de la manifestation, trois manifestants ont été blessés par balles. La rue hongkongaise est le théâtre de violences quasi quotidiennes. La situation est explosive dans l'ancienne colonie britannique. Sur une autre vidéo, on voit un policier à moto foncer sur un groupe de manifestant. La société hongkongaise est plus que jamais divisée. Lundi matin, alors qu'un homme se disputait avec les manifestants, qui appelaient à une grève générale, il a été aspergé d'essence et transformé en torche humaine.

