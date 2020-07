Hong Kong : les candidatures aux législatives de Joshua Wong et de onze autres candidats opposés à Pékin invalidées

Les candidats recalés ont aussitôt dénoncé un "mépris total" de Pékin envers les Hongkongais. Les candidatures aux élections législatives hongkongaises de 12 militants prodémocratie, parmi lesquels Joshua Wong, figure du "Mouvement des Parapluies", ont été invalidées, a-t-on appris jeudi 30 juillet. Dans un communiqué, le gouvernement local a sobrement confimé son "soutien" à "la décision (...) d'invalider 12 candidatures aux élections au Conseil législatif".

Les Hongkongais sont appelés aux urnes début septembre pour des élections au Conseil législatif (LegCo, le Parlement local) cruciales, neuf mois après le triomphe du mouvement prodémocratie aux élections locales, alors que l'ex-colonie britannique a vécu en 2019 sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

"Je viens juste d'être disqualifié pour les élections au LegCo, alors que j'étais le plus grand vainqueur des primaires", a annoncé dans un tweet Joshua Wong, qui avait été le visage du "Mouvement des Parapluies" en 2014. Plus de 600 000 Hongkongais ont participé mi-juillet aux primaires organisées par les partis du camp pro-démocratie dans la ville de 7,5 millions d'habitants.

[I was just disqualified from LegCo election, despite being the biggest winner in #Hkprimaries]



1. Few minutes ago, I was just disqualified from running in the upcoming LegCo election in #Hongkong, even though I got the highest vote share in the primary, w/ 30000+ votes obtained pic.twitter.com/sC3XWbBlsq