Hong Kong : des tatouages aux motifs rebelles pour se souvenir d'un mouvement historique

Depuis plusieurs semaines, les habitants de Hong Kong (Chine) manifestent contre un projet de loi concernant les extraditions vers la Chine. Et le mouvement s'est élargi et a abouti à des demandes de plus de démocratie désormais. De nombreux manifestants se font tatouer, en signe de protestation, des motifs rebelles contre le gouvernement chinois.

"Me souvenir de ce moment où j'ai de me battre"

"Quelque chose de grand est en train de se passer à Hong Kong en ce moment", explique Vincent Yau, tatoueur. "Donc je pense que beaucoup de monde veut commémorer ça. Les gens veulent avoir des tatouages liés à ça, pour se rappeler qu'ils ont participé à un mouvement si important", exprime-t-il.

Parmi les motifs les plus demandés, on trouve la fleur de bauhinia, le symbole de Hong Kong. "Je pourrai encore me souvenir de ce moment où j'ai décidé de me lever et de me battre pour ma liberté, et pour ce qui me tient à cœur", confie une jeune femme tatouée.